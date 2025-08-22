Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 22 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 22 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 22 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender incontra Bulent, suscitando la gelosia di Halit. Halit decide di andare a trovare la sua ex moglie e i due condividono un momento di intimità.
Zeynep confessa a Yildiz di non amare Cem. Durante una serata di lavoro, Alihan dichiara i suoi sentimenti per Zeynep e la bacia.
Cem annuncia di essere fidanzato ufficialmente con Zeynep, ma Zehra racconta a tutti i presenti del bacio tra Alihan e la ragazza.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
