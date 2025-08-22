Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
22 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 22 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 22 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 22 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender incontra Bulent, suscitando la gelosia di Halit. Halit decide di andare a trovare la sua ex moglie e i due condividono un momento di intimità.

Zeynep confessa a Yildiz di non amare Cem. Durante una serata di lavoro, Alihan dichiara i suoi sentimenti per Zeynep e la bacia.

Cem annuncia di essere fidanzato ufficialmente con Zeynep, ma Zehra racconta a tutti i presenti del bacio tra Alihan e la ragazza.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 18 al 22 agosto

SERIE TV

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 18 al 22 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

La forza di una donna, la puntata del 22 agosto

SERIE TV

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 22 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 18 al 22 agosto

SERIE TV

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 18 al 22 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 agosto

SERIE TV

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 agosto

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 25 agosto su Canale 5

