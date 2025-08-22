Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 22 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 22 agosto

Ceyda e Peyami celebrano il loro matrimonio. Sirin, in preda a un attacco di panico, informa la madre che Sarp è vivo e che qualcuno tiene d'occhio lei ed Enver con delle telecamere. Hatice inizialmente è dubbiosa e crede si tratti solo di un momento isterico, ma una volta venuta a conoscenza di alcuni dettagli, le crede.

Le due si confrontano sul da farsi e Sirin convince la madre che sia meglio non dire niente a nessuno per il momento. Enver e Arif cercano un regalo da fare a Bahar in occasione del suo compleanno e invitano anche Yeliz e Ceyda a festeggiare.

Dopo essersi sottoposta agli esami per il trapianto, Sirin scopre di avere l'ittero e Jale la informa che non potrà sottoporsi all'intervento finché non sarà guarita, cosa che non giova affatto alla situazione già difficile di Bahar.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE