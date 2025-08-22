Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 18 al 23 agosto su Canale 5, Hatice ed Enver comunicano a Bahar che potrà sottoporsi al trapianto, ma quando Bahar scopre che sarà Sirin a donarglielo si dispera. Levent riesce a far consegnare a Sarp una busta. Hatice invita Levent a cena per convincere Sirin ad acconsentire alla donazione di midollo. Successivamente, Sirin viene rapita da Munir che cerca di intimidirla mentre Levent si incontra con Sarp. Jale comunica ad Hatice che Sirin ha l'epatite. Levent consegna a Sarp la lettera che Sirin è stata costretta a scrivere per essere liberata. In preda al panico, Sirin dice ad Hatice di Sarp.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

