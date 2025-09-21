Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
21 settembre 2025

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 15 al 21 settembre

Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 15 al 21 settembre su Canale 5, Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe di sua moglie e dei suoi figli, ma scopre un altro cadavere.

Dopo aver scoperto che Bahar e i suoi figli non sono morti, Sarp si scaglia contro Suat. Arif dice a Sarp che Enver starà via per un po' di tempo e lo invita ad andare via.

Enver conferma a Sarp che Bahar e i bambini sono ancora vivi. Arif chiede a Bahar di sposarlo.

Sarp riabbraccia i figli Nisan e Doruk in ospedale, e la piccola Nisan viene a sapere che il padre Sarp ha avuto altri due figli.

Enver e Ceyda rivelano a Sarp che Bahar è gravemente malata e necessita urgentemente di un trapianto di midollo. Bahar decide di togliersi l'anello regalatogli da Arif e l'uomo rimane deluso.

Sirin acconsente a donare il suo midollo a Bahar ma ad una condizione… Sirin arriva in ospedale per sottoporsi all'espianto di midollo.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

