Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Senza Cri e Antonia Nocca non nascondono più il loro amore. Sui social arriva il primo scatto di un bacio tra le due cantanti, che si sono conosciute ad Amici24. A pubblicare la foto è stata Antonia Nocca, che ha dedicato a Senza Cri le parole del brano Tutto di Prima Stanza a Destra: "Per quanto ancora? Sei tu la cura a tutto. Sei tu che mandi via il buio". Antonia Nocca e Senza Cri si sono conosciute durante la scorsa edizione di Amici. Le due cantanti hanno trascorso l'estate molto vicine l'una all'altra, mostrandosi spesso insieme sui social. Da diversi mesi, circolavano voci di una possibile relazione tra loro. Dopo l'eliminazione da Amici, Senza Cri aveva scritto sui social: "Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla. Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione".

A Verissimo poi Senza Cri aveva spiegato il contenuto di questo messaggio: "Ho scritto questo perché ho visto tante insinuazioni su di me e Antonia. Devo essere onesta: la produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltata e tutelata. Ci tenevo fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus è la musica e deve essere così".