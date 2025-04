Senza Cri: "Nessuna censura dalla produzione di Amici, troppe insinuazioni su me e Antonia"

Senza Cri chiarisce a Verissimo il contenuto del messaggio che ha pubblicato sui social dopo l'eliminazione da Amici24.

"Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla. Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione", aveva scritto la cantante nelle storie su Instagram.

A Verissimo spiega: "Ho scritto questo perché ho visto tante insinuazioni su di me e Antonia. Devo essere onesta: la produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltata e tutelata. Ci tenevo fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus è la musica e deve essere così".

Per quanto riguarda invece l'amore oggi, Senza Cri dice: "L'amore è tutto e sta nelle mie canzoni, nella musica, lo porto con me e non vedo l'ora di condividerlo".