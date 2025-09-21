Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
21 settembre 2025

Francesco Acerbi: “Non aver detto ti voglio bene a papà è un grande rimpianto”

Il calciatore si commuove a Verissimo ricordando il papà: "È un peccato non avergli mai detto che gli volevo bene"

Condividi:

Francesco Acerbi si commuove a Verissimo ricordando il papà, scomparso quando il calciatore aveva 24 anni a causa di una malattia cardiaca. "Lo devo ringraziare. Lui non sapeva cosa fosse il calcio, ma, quando ho iniziato a giocare e ha visto che ero bravo, ci teneva molto. Era molto esigente. È grazie a lui se non mi sono mai arreso e sono arrivato dove sono", racconta Francesco Acerbi, 37 anni, che rivela un grande rimpianto nella sua vita: "Non aver mai detto a papà ti voglio bene. È un peccato".

Oggi il calciatore riabbraccia il papà nei sogni: "Ho fatto un sogno molto bello con il mio papà, anche se poi ho passato due ore in bagno a piangere prima di una partita".

Leggi anche

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Coppie

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

Simona Ventura svela due concorrenti del suo GF

Reality

Simona Ventura svela due concorrenti del suo GF

Ecco chi sono Matteo e Anita

Ecco chi sono Matteo e Anita

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

L'intervista

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni"

L'intervista

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni"

Il maestro Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica

Il maestro Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity