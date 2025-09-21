Francesco Acerbi si commuove a Verissimo ricordando il papà, scomparso quando il calciatore aveva 24 anni a causa di una malattia cardiaca. "Lo devo ringraziare. Lui non sapeva cosa fosse il calcio, ma, quando ho iniziato a giocare e ha visto che ero bravo, ci teneva molto. Era molto esigente. È grazie a lui se non mi sono mai arreso e sono arrivato dove sono", racconta Francesco Acerbi, 37 anni, che rivela un grande rimpianto nella sua vita: "Non aver mai detto a papà ti voglio bene. È un peccato".

Oggi il calciatore riabbraccia il papà nei sogni: "Ho fatto un sogno molto bello con il mio papà, anche se poi ho passato due ore in bagno a piangere prima di una partita".