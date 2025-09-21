Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
21 settembre 2025

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo cantare al massimo in chiesa ai matrimoni"

Il maestro Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica: "Tutto è accaduto un po' tardi per me e ancora oggi provo un senso di grande gratitudine"

Condividi:

Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica: "Per tanti anni ho cantato in casa, quando ero ragazzino il massimo della mia aspirazione era cantare davanti a un pubblico che superasse qualche decina di spettatori". Sua mamma ha sempre creduto nel suo talento: "Avevo registrato una cassetta e lei andava dai discografici per farla ascoltare. La risposta era sempre: 'Bravo, ma...'. In uno degli ultimi tentativi un discografico disse: 'Signora, si rassegni, suo figlio potrà al massimo cantare gli Ave Maria ai matrimoni'".

La notorietà per Andrea Bocelli è arrivata intorno ai 35 anni. Nonostante più di 30 anni di successo incredibile, Andrea Bocelli assicura di provare ancora una forte emozione a esibirsi davanti a un grande pubblico: "Siccome tutto è accaduto quando era già un po' tardi per cominciare, mi stupisco ancora molto, provo un senso di grande gratitudine".

Leggi anche

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Coppie

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

Simona Ventura svela due concorrenti del suo GF

Reality

Simona Ventura svela due concorrenti del suo GF

Ecco chi sono Matteo e Anita

Ecco chi sono Matteo e Anita

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

L'intervista

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

Valeria Bruni Tedeschi e il percorso per diventare mamma

L'intervista

Valeria Bruni Tedeschi e il percorso per diventare mamma

L'attrice e regista parla a Verissimo della maternità

L'attrice e regista parla a Verissimo della maternità

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity