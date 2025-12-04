Achille Costacurta ospite a Verissimo

È caduto molte volte, ma ora si è rialzato per percorrere il suo cammino. Per la prima volta domenica 7 dicembre a Verissimo, Achille Costacurta.

Nato a Milano il 2 ottobre 2004, Achille Costacurta è l’unico figlio dell’ex calciatore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta e dell’attrice Martina Colombari. Cresciuto sotto i riflettori, ha debuttato nel 2023 come concorrente del reality show Pechino Express insieme alla madre.

La sua adolescenza e prima giovinezza sono state segnate da un periodo difficile. Recentemente ha fatto sapere di avere una forma di ADHD, elemento che oggi considera importante per comprendere periodi bui e comportamenti che prima non riusciva a spiegare.

Nel 2025, Achille ha deciso di trasferirsi a Mondello, in Sicilia, definendo questo cambiamento come una rinascita.