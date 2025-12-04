Millie Bobby Brown, le rare foto con la figlia e il marito Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono legati dal 2021. Si sono sposati a maggio 2024 e lo scorso agosto hanno annunciato di aver adottato una bambina. Di recente, l'attrice ha parlato in un'intervista a Vogue della maternità, spiegando perché preferisce non mostrare il volto della figlia sui social e non rivelare nemmeno il suo nome. "Per me è davvero importante proteggerla e proteggere la sua storia finché un giorno, se vorrà, potrà raccontarla lei stessa. Non è mio diritto metterla sotto i riflettori contro la sua volontà. È nostro compito, come genitori, proteggerla. Non riveleremo nemmeno il suo nome finché non sarà pronta a decidere da sola", ha detto Millie Bobby Brown.