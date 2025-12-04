Federica Pellegrini

Ha conquistato il mondo vasca dopo vasca, ma oggi la sua sfida più bella è quella della maternità: domenica 7 dicembre torna a Verissimo Federica Pellegrini.

Nata a Mirano, in Veneto, nel 1988, Federica Pellegrini è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Per il suo talento e i suoi risultati sportivi è soprannominata La Divina del nuoto. Ha lasciato il nuoto agonistico nel 2021, annunciando l'addio dopo la sua ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo.

Federica Pellegrini ha partecipato anche a diversi programmi televisivi: da Italia's Got Talent a Pechino Express fino all'ultima esperienza a Ballando con le stelle. È sposata dal 2022 con Matteo Giunta, con cui a gennaio del 2024 ha accolto la figlia Matilde.