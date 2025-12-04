Natalia Paragoni e Andrea Zelletta scelgono l'ironia per dare un importante annuncio sui social: Natalia Paragoni è incinta del loro secondo figlio.

In un divertente video condiviso su Instagram, vediamo Andrea Zelletta cucinare diverse pietanze per Natalia e, solo alla fine del filmato, l'influencer mostra il pancione a tutti i loro follower.

"Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza", si legge nella didascalia del post.

Per la coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è il secondo figlio dopo la nascita di Ginevra nel luglio del 2023.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta parlano della nascita della prima figlia Ginevra

Ospiti di Verissimo, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avevano raccontato le emozioni provate durante la nascita della figlia Ginevra.

"Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti", aveva confessato l'influencer.

Il dj aveva assistito al parto: "Ho assistito a tutto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale. Per Natalia è stata tosta, ma è finita con un'esplosione d'amore".