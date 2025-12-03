Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà

Riccardo Zanotti è diventato papà. Il frontman e fondatore dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato sui social la nascita del primo figlio. "Per favore non piangere", ha scritto Riccardo Zanotti, pubblicando il primo scatto insieme al figlio, nato lo scorso 29 novembre.



Nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, nel 1994, Riccardo Zanotti ha fondato i Pinguini Tattici Nucleari nel 2010. Ha anche collaborato come autore con tantissimi artisti del panorama musicale italiano, tra cui Loredana Bertè, Leo Gassmann e Laura Pausini.