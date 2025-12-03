Catalogo
Amicizia03 dicembre 2025

Daniel Radcliffe e Tom Felton insieme, la foto della reunion di Harry Potter e Draco Malfoy

I due attori sono stati immortalati insieme in una reunion che ha fatto sognare i fan di Harry Potter
A 24 anni da Harry Potter e la pietra filosofale, gli attori di Harry Potter e Draco Malfoy sono tornati insieme in una reunion che ha fatto sognare i fan della saga. Daniel Radcliffe e Tom Felton si sono ritrovati infatti alla proiezione newyorkese di Merrily We Roll Along, la versione filmata dell’opera di Stephen Sondheim, in cui Radcliffe era tra i protagonisti. L'ultima volta sono apparsi insieme nel 2011 alla première newyorkese di Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2.

Daniel Radcliffe, 36 anni, e Tom Felton, 38 anni, si sono conosciuti sul set di Harry Potter e la pietra filosofale, uscito nel 2001. Nonostante nella saga siano antagonisti, hanno instaurato un ottimo rapporto. Tom Felton ha anche rivelato di essere stato ispirato da Daniel Radcliffe nelle sue interpretazioni a teatro. “Ho preso qualche consiglio da Potter. È stato una delle prime ispirazioni che mi hanno portato a Broadway. L’ho visto, credo, al suo primo spettacolo - circa 10 anni fa -. E ora è un vincitore di un Tony Award e una grande ispirazione che spiega perché Broadway è così speciale", ha detto Tom Felton, che ha debuttato nel ruolo di Draco Malfoy nello spettacolo Harry Potter and the Cursed Child.

Il cast di Harry Potter nel 2011 (foto Getty)Il cast di Harry Potter nel 2011 (foto Getty)

