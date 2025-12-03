A 24 anni da Harry Potter e la pietra filosofale, gli attori di Harry Potter e Draco Malfoy sono tornati insieme in una reunion che ha fatto sognare i fan della saga. Daniel Radcliffe e Tom Felton si sono ritrovati infatti alla proiezione newyorkese di Merrily We Roll Along, la versione filmata dell’opera di Stephen Sondheim, in cui Radcliffe era tra i protagonisti. L'ultima volta sono apparsi insieme nel 2011 alla première newyorkese di Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2.

Daniel Radcliffe, 36 anni, e Tom Felton, 38 anni, si sono conosciuti sul set di Harry Potter e la pietra filosofale, uscito nel 2001. Nonostante nella saga siano antagonisti, hanno instaurato un ottimo rapporto. Tom Felton ha anche rivelato di essere stato ispirato da Daniel Radcliffe nelle sue interpretazioni a teatro. “Ho preso qualche consiglio da Potter. È stato una delle prime ispirazioni che mi hanno portato a Broadway. L’ho visto, credo, al suo primo spettacolo - circa 10 anni fa -. E ora è un vincitore di un Tony Award e una grande ispirazione che spiega perché Broadway è così speciale", ha detto Tom Felton, che ha debuttato nel ruolo di Draco Malfoy nello spettacolo Harry Potter and the Cursed Child.