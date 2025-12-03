TrigNO, la dolce foto con Chiara Bacci

TrigNO e Chiara Bacci | Instagram: @iamtrigno

Trigno e Chiara Bacci sempre più innamorati. Il cantante, 23 anni, vincitore della categoria canto di Amici24 ha condiviso nelle sue storie Instagram una tenera foto insieme alla fidanzata Chiara Bacci, ballerina di 22 anni conosciuta proprio durante il programma.

TrigNO racconta il suo amore per Chiara Bacci a Verissimo

Ospite a Verissimo, TrigNo aveva parlato della storia d'amore con la ballerina Chiara Bacci e aveva raccontato anche del loro futuro fuori da Amici: "L'ho portata a Milano da me, al momento stiamo facendo questa convivenza".

Il cantante aveva anche rivelato la sorpresa che la fidanzata aveva pensato per lui insieme ai genitori: "Sono arrivato ad Asti dopo la finale di Amici e Chiara era lì che mi aspettava con i miei genitori. Avevano cenato insieme mentre ero in viaggio. Mi hanno fatto questa sorpresa".