TrigNO racconta a Verissimo la sorpresa che i suoi genitori hanno organizzato per lui dopo la vittoria della categoria canto ad Amici24. "Sono arrivato ad Asti dopo la finale e Chiara era lì che mi aspettava con i miei genitori. Avevano cenato insieme mentre ero in viaggio. Mi hanno fatto questa sorpresa", afferma il cantante, 23 anni.

Per quanto riguarda la loro storia fuori dalla scuola, la ballerina, 22 anni, dice: "Abbiamo tante cose da scoprire, ma in positivo, per solidificare il nostro rapporto". "Le cose negative sono uscite lì, ci siamo fatti vedere per quello che eravamo", aggiunge TrigNO che in questo periodo sta vivendo con Chiara: "L'ho portata a Milano da me, stiamo facendo questa convivenza".