Lo scorso luglio, Alice Campello aveva celebrato un altro compleanno importante: i gemelli Leonardo e Alessandro , nati dall'amore con Alvaro Morata, avevano compiuto sette anni. "Ai nostri piccoli cuccioli: tanti, tanti auguri. Siete il nostro desiderio più grande realizzato e sembrate dipinti esattamente come vi avevamo immaginato", aveva scritto la coppia.

L'influencer condivide un dolce scatto insieme a sua madre: mamma e figlia indossano due abiti eleganti e si abbracciano sorridenti. “Buon compleanno, ti amo”, è la dedica di Alice Campello nella didascalia della storia.

Alice Campello e Alvaro Morata, l'amore per i loro figli

In un'intervista a Verissimo, Alice Campello e Alvaro Morata avevano parlato dell'amore per i loro figli. Alice Campello aveva raccontato: "Alvaro è un papà speciale e mi dice sempre che quando i nostri figli saranno grandi spiegherà loro tutti gli sforzi che ho fatto per averli".

Alvaro Morata aveva aggiunto: "I nostri figli sono degli amori. Stanno crescendo bene e in salute, e questa è la cosa più importante”.