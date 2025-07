Alice Campello e Alvaro Morata, i gemelli Leonardo e Alessandro compiono 7 anni

Alice Campello e Alvaro Morata hanno celebrato con una serie di scatti il settimo compleanno dei loro gemelli Leonardo e Alessandro. "Ai nostri piccoli cuccioli: tanti, tanti auguri. Siete il nostro desiderio più grande realizzato e sembrate dipinti esattamente come vi avevamo immaginato", hanno scritto l'influencer, 30 anni, e il calciatore, 32 anni, in un post condiviso.

La coppia ha poi dedicato un piccolo pensiero a ciascuno di loro: "Leoncino: superattivo, bello da morire, dolce, buono, una dose di vitamina e di felicità costante. Alessandro: dolce, con un cuore enorme, sensibile, stupendo e sempre attento ai sentimenti degli altri e ad aiutare sempre tutti. Siamo orgogliosi di come state crescendo, di quanto ci facciate sentire amati e di essere così comprensivi, sempre, con il tipo di vita frenetico e in costante cambiamento che abbiamo. Siete l’emozione più grande mai provata, la nostra prima volta, e il nostro amore per voi è infinito".

Alice Campello e Alvaro Morata, la storia d'amore

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2016 e si sono sposati nel 2017. Il coronamento del loro amore è stato l'arrivo dei gemelli Leonardo e Alessandro nel 2018, nel 2020 è arrivato il terzo figlio Edoardo e nel 2023 è nata la loro prima figlia femmina Bella. In nove anni insieme, la coppia ha vissuto anche momenti difficili, arrivando a separarsi per un periodo, per poi dare una seconda possibilità al loro amore.

Ospite a Verissimo Alice Campello aveva raccontato la separazione da Alvaro Morata: "Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. È stato terribile, l'errore più grande della nostra vita". Per quanto riguarda il ritorno insieme: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Io ho capito tanti miei errori di cui prima non mi rendevo conto. Oggi è ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l'amore della mia vita".

Alice Campello e Alvaro Morata, l'amore per i loro figli

In un'occasione precedente, Alice Campello e Alvaro Morata avevano parlato a Verissimo dell'amore per i loro figli. Alice Campello aveva raccontato: "Alvaro è un papà speciale e mi dice sempre che quando i nostri figli saranno grandi spiegherà loro tutti gli sforzi che ho fatto per averli", facendo riferimento soprattutto al parto di Bella dove Alice aveva avuto alcune complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva.

Alvaro Morata aveva aggiunto: "I nostri figli sono degli amori. Stanno crescendo bene e in salute, e questa è la cosa più importante. Io e Alice cerchiamo di essere dei bravi genitori, educandoli nel migliore dei modi”.