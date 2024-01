Alice Campello: “Sono viva grazie ai donatori di sangue, senza di loro non sarei qui”

Alice Campello parla in un podcast delle complicazioni dopo il parto della sua quarta figlia Bella: "Vorrei diventare ancora mamma, ma dopo quello che mi è successo so che sarebbe impossibile"

Alice Campello torna a parlare delle complicazioni dopo il parto della sua quarta figlia Bella, di un anno. E lo fa durante una chiacchierata con Diletta Leotta per il podcast Mamma Dilettante

“Sono viva grazie ai donatori di sangue, senza di loro non sarei qui”, afferma l'imprenditrice e influencer di 28 anni, mamma dei gemelli Leonardo e Alessandro (2018), di Edoardo (2020), e di Bella (2023).

Bella è nata a gennaio del 2023 con un parto cesareo: "Avevo partorito, era andato tutto perfettamente, poi in stanza ho cominciato a sentirmi male. Hanno visto che perdevo molto sangue, mi hanno portata in sala operatoria e ci sono rimasta 12 ore".

Alice Campello racconta che la gravidanza di Bella per lei è stata la più difficile: "Al terzo mese credevo di averla persa. Mi ero svegliata in una pozza di sangue. Mi hanno riscontrato dei problemi, sono dovuta stare a riposo".

L'influencer ammette di non aver superato ancora del tutto le difficoltà dopo il parto: "Ancora non sono a posto del tutto sia fisicamente - ogni mese ne ho una - sia psicologicamente non ho ritrovato ancora la stabilità. Ho sempre avuto dei post parto molto delicati, questo lo è stato ancora è stato di più".

Nonostante le difficoltà, Alice Campello vorrebbe un giorno avere un altro figlio: "Dopo quello che è successo so che per me sarebbe impossibile. Fisicamente non riuscirei. E anche Alvaro è categorico, ma mi piace accarezzare l'idea di un'altra maternità".

Diventata mamma per la prima volta a 23 anni, l'influencer afferma che avere dei figli era il suo sogno: "Essere mamma mi rende felice. Con quattro bambini piccoli in casa mia c'è sempre casino, ma a me piace. Il momento più bello della mia giornata è stare con loro".

Alice Campello rivela anche di aver avuto difficoltà ad avere figli all'inizio: "Abbiamo provato subito dopo il matrimonio, ma ci ho messo un po' a rimanere incinta. Avevo provato di tutto, persino il consiglio della suocera di mostrare il sedere alla luna".