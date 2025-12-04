Paolo Ruffini

Sabato 6 dicembre a Verissimo, tutte le sfumature di Paolo Ruffini in un'emozionante intervista.

Nato a Livorno il 26 novembre 1978, Paolo Ruffini è un volto noto della televisione e del cinema italiano, diventato popolare grazie alla conduzione del programma comico Colorado e alla partecipazione a numerosi film, tra cui Natale col boss e Maschi contro femmine.

Nel corso della sua carriera ha spaziato tra cinema, televisione e teatro e, accanto al lavoro sul palco, ha portato avanti importanti progetti sociali, realizzando produzioni che coinvolgono persone con disabilità.