Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Reality
21 settembre 2025

Chi sono Matteo e Anita: Simona Ventura svela due concorrenti del suo Grande Fratello

La conduttrice del Grande Fratello svela a Verissimo i primi due concorrenti e i nomi di chi sarà in studio con lei

Condividi:

Simona Ventura svela, con un video di presentazione, le storie di Matteo e Anita, due nuovi concorrenti del Grande Fratello, che è pronta a condurre per la prima volta dal 29 settembre su Canale 5.

Matteo ha 47 anni ed è un ex pugile, ora maestro di pugilato. Ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un incidente e oggi si occupa di aiutare ragazzi che hanno commesso reati gravi togliendoli dalla strada: "Su cento si riesce ad aiutarne dieci, ma quei dieci sono la soddisfazione più grande che si possa avere". Anita ha 26 anni e racconta di aver conosciuto la fame da piccola: "Quando mi guardo allo specchio, mi do una pacca sulla spalla".

"I concorrenti sono persone comuni con una grande personalità e con storie da raccontare. Persone che avrebbero potuto lasciarsi andare e invece sono rinate a nuova vita", spiega Simona Ventura. La conduttrice rivela anche che in studio non sarà sola, ma ci saranno tre ex storici concorrenti del Grande Fratello: la vincitrice del primo Grande Fratello e dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi Cristina Plevani - che Simona Ventura definisce Jannik Sinner dei reality -, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Leggi anche

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Coppie

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

Il primo bacio social di Antonia e Senza Cri

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

L'intervista

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

La tragica storia di Aurora Tila raccontata da sua mamma Morena Corbellini

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni"

L'intervista

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni"

Il maestro Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica

Il maestro Andrea Bocelli racconta a Verissimo i suoi esordi nel mondo della musica

Valeria Bruni Tedeschi e il percorso per diventare mamma

L'intervista

Valeria Bruni Tedeschi e il percorso per diventare mamma

L'attrice e regista parla a Verissimo della maternità

L'attrice e regista parla a Verissimo della maternità

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity