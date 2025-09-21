Chi sono Matteo e Anita: Simona Ventura svela due concorrenti del suo Grande Fratello
La conduttrice del Grande Fratello svela a Verissimo i primi due concorrenti e i nomi di chi sarà in studio con lei
Simona Ventura svela, con un video di presentazione, le storie di Matteo e Anita, due nuovi concorrenti del Grande Fratello, che è pronta a condurre per la prima volta dal 29 settembre su Canale 5.
Matteo ha 47 anni ed è un ex pugile, ora maestro di pugilato. Ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un incidente e oggi si occupa di aiutare ragazzi che hanno commesso reati gravi togliendoli dalla strada: "Su cento si riesce ad aiutarne dieci, ma quei dieci sono la soddisfazione più grande che si possa avere". Anita ha 26 anni e racconta di aver conosciuto la fame da piccola: "Quando mi guardo allo specchio, mi do una pacca sulla spalla".
"I concorrenti sono persone comuni con una grande personalità e con storie da raccontare. Persone che avrebbero potuto lasciarsi andare e invece sono rinate a nuova vita", spiega Simona Ventura. La conduttrice rivela anche che in studio non sarà sola, ma ci saranno tre ex storici concorrenti del Grande Fratello: la vincitrice del primo Grande Fratello e dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi Cristina Plevani - che Simona Ventura definisce Jannik Sinner dei reality -, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.
