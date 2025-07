Cristina Plevani ha vinto l'Isola dei Famosi 2025. Esattamente 25 anni fa vinceva un altro reality: la prima edizione del Grande Fratello.

Cristina Plevani è nata a Iseo, in provincia di Brescia, nel 1972. La sua infanzia è stata segnata da un grave episodio che ha riguardato il padre Edoardo, ferito nel corso di una sparatoria e poi, qualche anno dopo, arrestato. "Ho sempre creduto nella sua innocenza. In casa non ho mai visto né sentito nulla. Crescendo una parte di me ha iniziato a farsi delle idee, a farsi venire dei dubbi. Credo che facesse un lavoro particolare. Se ha sbagliato, ha pagato", ha detto Cristina Plevani a Verissimo.

Cristina ha conservato, nonostante tutto, un bellissimo ricordo del padre, scomparso nel 1994 in un incidente stradale. Due anni dopo, è morta anche sua mamma a causa di una malattia. "Nella vita mi è mancato avere un confronto con i miei genitori per chiudere dei cerchi. Quando stavo diventando adulta e avrei potuto fare delle domande, la vita me li ha portati via", ha spiegato a Verissimo.

Dopo la scomparsa dei genitori, Cristina Plevani ha lasciato gli studi in Psicologia che stava svolgendo a Padova. E per caso ha risposto all'annuncio del Grande Fratello. Soprannominata "Cenerentola triste", Cristina Plevani ha trascorso cento giorni della Casa da cui è uscita vincitrice. Dopo il reality, è stata travolta dalla fama. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive: da Buona Domenica a Uomini e Donne di cui è diventata tronista. Nel 2001 ha condotto la rubrica Tutto questo è Beautiful. Negli stessi anni ha posato per la rivista Max, ha condotto trasmissioni radiofoniche, ha collaborato con il settimanale Visto. Nel 2010 ha lavorato per Golplay TV.

In seguito, si è allontanata dal mondo della televisione e ha lavorato come istruttrice di nuoto, di fitness e di hydrobike. Nel 2025 ha deciso di rimettersi in gioco e ha partecipato all'Isola dei Famosi di cui è risultata vincitrice. "Mi sentivo non adatta per l'Isola, fuori posto. Ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli a cui sono antipatica, non mi interessa, perché eravamo comunque un gruppo. Grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo treno che mi passa davanti, ci salgo sopra e col cavolo che scendo, stavolta non scendo. Grazie a chi mi ha votato, alle amiche che mi hanno permesso di essere qui. Grazie a tutti davvero. Non è la ciliegina sulla torta, ma per me è una grande palla di profiterole sulla torta. Grazie davvero": sono state le sue prime parole dopo la vittoria.

