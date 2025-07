Cristina Plevani è la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025. Una soddisfazione che arriva a 25 anni da un'altra iconica vittoria, quella della prima edizione del Grande Fratello.

Dopo un percorso intenso, Cristina Plevani - durante la finale del reality - è arrivata a contendersi il podio con Mario Adinolfi, risultando la vincitrice. "Mi sentivo non adatta per l'Isola, fuori posto. Ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli a cui sono antipatica, non mi interessa, perché eravamo comunque un gruppo. Grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo treno che mi passa davanti, ci salgo sopra e col cavolo che scendo, stavolta non scendo. Grazie a chi mi ha votato, alle amiche che mi hanno permesso di essere qui. Grazie a tutti davvero. Non è la ciliegina sulla torta, ma per me è una grande palla di profiterole sulla torta. Grazie davvero".

Chi è Cristina Plevani

Prima di partire per l'Isola dei Famosi, Cristina Plevani aveva raccontato la sua storia a Verissimo. Nata a Iseo, in provincia di Brescia, nel 1972, Cristina Plevani ha avuto un'infanzia segnata da un grave episodio che ha riguardato il padre Edoardo, ferito nel corso di una sparatoria e poi arrestato quando Cristina aveva 16 anni. "In casa non ho mai visto né sentito nulla. Crescendo una parte di me ha iniziato a farsi delle idee, a farsi venire dei dubbi. Credo che facesse un lavoro particolare. Se ha sbagliato, ha pagato", ha detto Cristina Plevani a Verissimo.

Cristina Plevani conserva comunque un bellissimo ricordo del padre, a cui era molto legata e che ha perso nel 1994 in un incidente stradale. Due anni dopo, quando Cristina aveva 24 anni, muore sua mamma dopo una malattia. Le premature perdite dei genitori hanno segnato in modo irrimediabile la sua vita. "Tante cose non me le ricordo più. Ho passato anni e anni dopo la vostra scomparsa ad avervi in testa come un martello pneumatico. Pensieri fissi e forti a condizionarmi la vita e il mio modo d’essere. Anni e anni scivolati via e insieme a loro anche tante sensazioni", ha scritto in un post sui social. A Verissimo aveva spiegato: "Nella vita mi è mancato avere un confronto con i miei genitori per chiudere dei cerchi. Quando stavo diventando adulta e avrei potuto fare delle domande, la vita me li ha portati via".

Cristina Plevani è diventata nota al pubblico con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, uscendone vincitrice. Travolta dalla fama, dopo il reality ha preso parte a diverse trasmissioni: da Buona Domenica a Uomini e Donne di cui è stata tronista. Nel 2001 ha condotto la rubrica Tutto questo è Beautiful. Negli stessi anni ha posato per la rivista Max, ha condotto trasmissioni radiofoniche, ha collaborato con il settimanale Visto. Nel 2010 ha lavorato per Golplay TV. Cristina si è poi allontanata dal mondo della televisione e ha iniziato a lavorare come istruttrice di nuoto, di fitness e hydrobike.

La vita privata di Cristina Plevani

Cristina Plevani aveva avuto durante il Grande Fratello una breve relazione con Pietro Taricone, scomparso anni dopo, nel 2010, dopo un incidente con il paracadute. Nel 2004 ha avuto anche una relazione con Mirko Vatteroni, che Cristina Plevani scelse nel corso della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne. Cristina non si è mai sposata e non ha avuto figli. Oggi definisce il suo "più grande amore" il suo cagnolino Nano.