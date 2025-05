A 25 anni dalla sua iconica vittoria della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani torna in tv come naufraga ufficiale della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Nata a Iseo, in provincia di Brescia, il 17 giugno 1972, Cristina Plevani ha avuto un'infanzia segnata da un grave episodio che ha riguardato il padre Edoardo. Quando Cristina ha undici anni suo padre viene ferito nel corso di una sparatoria. Lei dalla sua cameretta sente tutto, ma in famiglia non verrà mai affrontato il discorso. Qualche anno dopo, quando ha 16 anni, il padre viene arrestato e trascorre due anni in carcere.

"Ho sempre creduto nella sua innocenza. In casa non ho mai visto né sentito nulla. Crescendo una parte di me ha iniziato a farsi delle idee, a farsi venire dei dubbi. Credo che facesse un lavoro particolare. Se ha sbagliato, ha pagato", ha detto Cristina Plevani a Verissimo.

Nonostante tutto Cristina Plevani conserva un bellissimo ricordo del padre, a cui era molto legata e che ha perso nel 1994 in un incidente stradale. Due anni dopo, quando Cristina aveva 24 anni, muore sua mamma dopo una malattia. A Verissimo, la vincitrice del Gf ha detto: "Nella vita mi è mancato avere un confronto con i miei genitori per chiudere dei cerchi. Quando stavo diventando adulta e avrei potuto fare delle domande, la vita me li ha portati via".

Cristina Plevani ha ricordato i suoi genitori anche in un post sui social: "Tante cose non me le ricordo più. Ho passato anni e anni dopo la tua (vostra) scomparsa ad avervi in testa come un martello pneumatico. Pensieri fissi e forti a condizionarmi la vita e il mio modo d’essere. Anni e anni scivolati via e insieme a loro anche tante sensazioni".

La vincitrice del Gf ha pubblicato uno scatto con il papà: "Ricordo l’amore per te, il nostro giocare e scherzare, i tuoi castighi e silenzi quando andavo male a scuola, l’essere tua figlia, ma oggi non ricordo più cosa voglia dire avere un papà e una mamma. Oddio, suona così duro questo pensiero, ma non è il mio intento. È una consapevolezza. Sono più gli anni passati senza di quelli passati insieme. E forse è normale abituarsi, perché è questione di abitudine, alla non presenza e la quotidianità si basa su questo. Gli anni passano, alcuni pensieri si dissolvono e non ti ricordi più cosa vuol dire festa del papà, festa della mamma e annessi connessi. Però sorrido, ti regalerei ancora una stecca di Marlboro rosse".

Dopo la scomparsa dei genitori, Cristina Plevani lascia gli studi in Psicologia che stava svolgendo a Padova. Qualche anno dopo, legge l'annuncio del Grande Fratello e decide, per gioco, di partecipare. Soprannominata "Cenerentola triste", Cristina Plevani trascorre cento giorni della Casa da cui esce vincitrice. È sua infatti la vittoria della prima edizione in assoluto del Grande Fratello in Italia.

Dopo l'esperienza nel reality, viene travolta dalla fama che le apre le porte della tv. Partecipa a diverse trasmissioni televisive: da Buona Domenica a Uomini e Donne di cui diventa tronista. Nel 2001 conduce la rubrica Tutto questo è Beautiful. Negli stessi anni posa per la rivista Max, conduce trasmissioni radiofoniche, collabora con il settimanale Visto. Nel 2010 lavora per Golplay TV. Negli ultimi anni, lontana dal mondo della televisione, Cristina Plevani è istruttrice FIN (Federazione italiana nuoto) di primo e secondo livello, di fitness e hydro bike.

Cristina Plevani non si è mai sposata e non ha figli. È legatissima al suo cagnolino Nano, che definisce il suo "più grande amore". Durante il Grande Fratello aveva avuto una breve relazione con Pietro Taricone, scomparso nel 2010 dopo un incidente con il paracadute. È nota anche la sua relazione con Mirko Vatteroni, che Cristina Plevani scelse nel corso della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne nel 2004. Ma la loro relazione durò poche settimane.

A febbraio del 2023 sui social, Cristina Plevani aveva ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne e la storia con Mirko Vatteroni. "C’è stato un periodo dove ero (anche io) sul trono di Uomini e Donne. Correva l’anno 2004", ha scritto l'ex tronista, pubblicando una foto con l'ex corteggiatore. "Sono durata come un gatto in tangenziale, nel senso che avevo a disposizione 3 mesi, ma alla settima puntata ero già alla scelta. Come ci andai? Se non ricordo male uno del pubblico parlante di allora (perdonatemi ma non ricordo più il nome) mi fece chiamare da un’autrice per sapere se avevo voglia di essere una tronista. Dico di sì. Ricordo l’imbarazzo della prima puntata dove venni presentata con un video. Poi vidi io un video dove comparivano una ventina di ragazzi che scendevano da un pullman".

Cristina Plevani aveva ricordato anche il suo primo incontro con Mirko Vatteroni e aveva parlato del loro rapporto dopo il dating show: "Vedo questo pezzo di ragazzo coi capelli un po’ lunghi ed io penso: 'Ammazza, questo sembra il cantante dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis'. Pensa come ero rincoglionita. Lo vedo scendere dalla scalinata: 'Uguale!' Invece era Mirko Vatteroni. Con Mirko alla seconda uscita era già partito il limone. Non vorrei dire, ma ai tempi non erano ancora di moda. Alla settima puntata lo scelgo. Oh, se deve andare può andare anche nella vita reale senza le telecamere. Tagliamo la testa al toro, non era andata. Più visto né sentito".

Oggi Cristina Plevani, a 25 anni dalla vittoria del Grande Fratello e dopo diversi anni lontana dalla tv, è pronta a partire per la nuova avventura come naufraga dell'Isola dei Famosi 2025, in onda dal 7 maggio su Canale 5. "Sono emozionata, ma allo stesso tempo timorosa. Credo di essere la quota over e spero di essere anche quella simpatica", ha detto a Verissimo prima della partenza.