Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 18 al 22 agosto
Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 18 al 22 agosto su Canale 5, Zeynep vuole chiudere la sua storia con Alihan, il quale è geloso dell'intimità tra lei e Cem.
Zeynep pensa che Alihan abbia una nuova fidanzata e decide di dire di sì a Cem.
Yildiz scopre che il suo ex marito Kemal lavora per Halit.
Alihan segue Zeynep e la bacia. Cem annuncia pubblicamente di essere fidanzato con Zeynep.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 25 agosto su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 25 agosto su Canale 5