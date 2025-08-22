Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
22 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 18 al 22 agosto

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 18 al 22 agosto su Canale 5, Zeynep vuole chiudere la sua storia con Alihan, il quale è geloso dell'intimità tra lei e Cem.

Zeynep pensa che Alihan abbia una nuova fidanzata e decide di dire di sì a Cem.

Yildiz scopre che il suo ex marito Kemal lavora per Halit.

Alihan segue Zeynep e la bacia. Cem annuncia pubblicamente di essere fidanzato con Zeynep.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

