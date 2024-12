Vahide Perçin: chi è l'attrice di Tradimento e Terra amara

Conosciamo meglio l'attrice turca Vahide Perçin, nota per aver interpretato Hunkar in Terra amara, e ora protagonista della nuova serie Tradimento

I fan di Terra Amara ricorderanno le mille sfumature del personaggio di Hunkar Yaman, interpretato da Vahide Perçin.

L 'attrice turca sarà la protagonista di Tradimento, la nuova serie turca di Canale 5 che andrà in onda da domenica 1 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Vahide Perçin dà il volto alla protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile che mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Nonostante la passione per il suo lavoro, è pronta a sacrificare qualunque cosa per il bene dei suoi figli.

Di seguito, conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Vahide Perçin.

Vahide Percin in Tradimento

Tradimento, chi è la protagonista Vahide Perçin

Nata nel 1965 a Smirne, Vahide Perçin ha 59 anni. Mentre è iscritta presso la facoltà di economia, continua a coltivare la sua passione per la recitazione. Per questo motivo, decide di abbandonare gli studi e studia alla facoltà di belle arti della Dokuz Eylul University.

Dai primi anni del Duemila entra nel mondo della tv lavorando in diverse serie tv di successo. Nel 2013 ottiene il ruolo di Hürrem Sultan nella serie Il secolo magnifico.

Vahide Perçin arriva alla notorietà internazionale con l'interpretazione di Hunkar Yaman in Terra amara. Dal 2022 al 2024 è la protagonista di Tradimento nel ruolo di Güzide Özgüder.

Vahide Perçin è stata sposata dal 1991 al 2013 con l'attore Altan Gördüm, interprete di Colak in Terra amara. La coppia ha avuto una figlia, Alize, nata nel 1994.

