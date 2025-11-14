Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 14 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yesim chiede scusa a Guzide davanti a tutta la famiglia.
Umit vuole continuare a lavorare con Yesim senza dire nulla a Guzide.
Oylum chiede aiuto a Celal per riuscire a scoprire la verità sul suo passato e i suoi genitori.
Kahraman incontra Sezai per parlare del loro rapporto. Sezai deve affrontare un'udienza in tribunale per il divorzio con Guzide e afferma, davanti al giudice, di non voler divorziare.
Dundar si presenta a scuola di Oyku e il ragazzo riesce a portarla via con sé.
Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 14 novembre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.