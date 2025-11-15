Cosa lega Luisa Spagnoli e il cioccolato: una storia lunga un secolo (che pochi conoscono)

Un’immagine degli interni del LAB – Credits: Ufficio Stampa

C’è un filo che unisce l’origine di uno dei cioccolatini più iconici d’Italia e una delle maison più riconoscibili del prêt-à-porter contemporaneo. Un filo che parla di creatività, ingegno e spirito imprenditoriale femminile, e che porta un nome diventato simbolo di eleganza e indipendenza: Luisa Spagnoli. Prima ancora che la moda ne consacrasse l’eredità, fu il cioccolato a rivelarne il talento visionario.

A Perugia, nei primi anni del Novecento, Luisa e il marito Annibale avviano un piccolo laboratorio di confetteria che presto si è trasformato nella culla della Perugina. Da quella bottega di via Alessi, oggi restituita alla città grazie al recente progetto del LAB, parte una storia industriale che ha cambiato il volto del cioccolato italiano: la stessa storia che, decenni dopo, ha trovato una seconda vita nei capi in angora e nelle linee di moda esportate in tutto il mondo dalla famiglia Spagnoli. È un legame che attraversa generazioni, fatto di innovazione continua, radici salde e una capacità di reinventarsi senza mai tradire lo spirito originale e i caratteri distintivi.

Oggi alla guida di una delle aziende che hanno reso grande il Made in Italy nel mondo c’è Nicoletta Spagnoli, nipote di Luisa, che dalla nonna ha preso la grinta e la creatività e che, oltre un secolo dopo, ha voluto rendere omaggio alle origini di famiglia, che hanno un sapore decisamente dolce…

Dal Bacio Perugina alla maglieria

Visionaria è l’aggettivo perfetto per descrivere Luisa Spagnoli, che a Perugia nel 1922 concretizza acume ed estro nell’originalissima invenzione di un cioccolatino che rivoluzionerà il mondo dolciario: il famoso Bacio Perugina. L’idea è quella di recuperare in modo creativo gli scarti che derivano dalla lavorazione del cioccolato. Ed il risultato è sorprendente.

Chi lo avrebbe detto ad Annibale Spagnoli - che fondò La Società La Perugina nel 1907 insieme a Francesco Andreani, Leone Ascoli e Francesco Buitoni - che proprio la moglie Luisa avrebbe dato una grande spinta alla sua attività dolciaria?

Luisa Spagnoli è stata una visionaria non solo nel capire come reinterpretare un classico come la cioccolata, ma anche nel conquistare il mondo della moda, vedendo nell’angora un vaso di pandora. Così decide di fondare una linea di abbigliamento basata sulla lavorazione di questa fibra pregiata e calda attraverso dinamiche innovative, dando vita ad una lunga tradizione di maglieria, fulcro della produzione dell’azienda e presenza costante nelle collezioni di ogni anno, fino a quelle odierne.