SERIE TV15 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 17 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 17 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 17 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre è contento del lavoro di Ceyda e Hatice.

La forza di una donna 2: cosa succede il 17 novembre

Emre è molto contento del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar. Idil, al contrario, ha continui battibecchi con Ceyda.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

