Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 17 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre è contento del lavoro di Ceyda e Hatice.

La forza di una donna 2: cosa succede il 17 novembre

Emre è molto contento del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar. Idil, al contrario, ha continui battibecchi con Ceyda.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

