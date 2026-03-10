Scopriamo cosa succederà mercoledì 11 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 11 marzo, Padre Samuel da' dei consigli anche a Martina. La ragazza viene a sapere che il suo fidanzato l'ha vista abbracciare Curro e che pensi che ne sia innamorata, così - insieme a Curro - chiarisce le cose con lui e con Angela, dicendo anche tutta la verità sul loro passato insieme.