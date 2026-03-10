Isabel Serrano (Leocadia) e Guillermo Serrano (Lorenzo De La Mata) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 11 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 marzo

Nella puntata di mercoledì 11 marzo, Padre Samuel da' dei consigli anche a Martina. La ragazza viene a sapere che il suo fidanzato l'ha vista abbracciare Curro e che pensi che ne sia innamorata, così - insieme a Curro - chiarisce le cose con lui e con Angela, dicendo anche tutta la verità sul loro passato insieme.

