SERIE TV10 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni dell'11 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 11 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 11 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Talat Bulut (Halit) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3Talat Bulut (Halit) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender comunica a Yildiz che la famiglia che ha preso suo figlio si è trasferita in Australia, facendola precipitare nello sconforto più profondo.

Tuttavia, poco dopo, Halit riesce a rintracciarli e a riportare il bambino a casa.

