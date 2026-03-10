La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 11 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender comunica a Yildiz che la famiglia che ha preso suo figlio si è trasferita in Australia, facendola precipitare nello sconforto più profondo.
Tuttavia, poco dopo, Halit riesce a rintracciarli e a riportare il bambino a casa.