SERIE TV10 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni dell'11 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 11 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ceyda e Bahar in una scena de La forza di una donna 3Ceyda e Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 11 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar e Ceyda consegnano la cena.

La forza di una donna 3: cosa succede l'11 marzo

Durante la consegna della cena, Bahar e Ceyda si ritrovano a vivere un'esperienza traumatizzante.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

