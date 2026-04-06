La madre di Pamela Genini - la 29enne uccisa dall'ex compagno la cui tomba è stata profanata e la cui testa risulta ancora dispersa - torna a parlare ai microfoni di Dentro la notizia . Al suo fianco anche il compagno, che per Pamela era considerato come un padre. " La pista satanica è da escludere assolutamente, così come quella economica - dice la mamma di Pamela in collegamento con l'inviata Ilaria Dalle Palle - Se ci fosse qualcuno a cui si devono dei soldi o cose del genere, quei personaggi non sarebbero andati al cimitero a profanare la tomba. No, non credo assolutamente alla pista internazionale".

Pamela Genini, l'intervista della madre a Dentro la notizia

La mamma di Pamela Genini commenta anche le parole di Francesco Dolci, presunto ex fidanzato della figlia e amico: "Mi stupisco di queste storie, sono incredibili. Mia figlia non era una ragazza sprovveduta, stava lontano da certi giri. La nostra famiglia non ha mai ricevuto alcun tipo di minaccia. Quello che dice Francesco Dolci, secondo me, sono bugie. La pista perseguibile è quella di qualcuno ossessionato da lei".

La madre di Pamela conclude la sua intervista con queste parole: "Mia figlia è stata uccisa due volte, dalla persona che ora è in carcere e dalla persona che ha profanato la sua tomba. Queste piste ipotizzate fino ad ora sono solo bugie".

Pamela è stata uccisa il 14 ottobre 2025 dall'ex compagno Gianluca Soncin. Durante le operazioni di traslazione della salma dal loculo provvisorio alla cappella di famiglia nel cimitero di Strozza, si è scoperto che la tomba sarebbe stata profanata e che al corpo sarebbe stata tagliata e asportata la testa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE