"Grazie per tutto". A Dentro la notizia, Catherine Birmingham, madre della famiglia nel bosco,

A Dentro la notizia, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco, rilasciano un'intervista esclusiva a quasi duecento giorni dall'allontanamento dei loro tre figli, disposto dal Tribunale dei Minorenni dell'Aquila il 20 novembre scorso.

"Rimaniamo sempre concentrati. Il nostro obiettivo sono sempre i nostri bambini. È sempre stato così e così sarà sempre. Qualunque cosa abbiamo fatto, l'abbiamo fatta per i nostri figli e continueremo a lottare per loro", dichiara Catherine.

Nathan annuncia di non voler lasciare l'Italia dopo tutto quello che hanno vissuto: "No, rimaniamo qui in Italia. Il paese fantastico. La persone sono incredibili". Catherine aggiunge: "Non solo le persone. La cosa che io e Nathan volevamo, poiché noi abbiamo viaggiato molto per il mondo, era un posto dove la gente sente che la famiglia è importante. Una delle ragioni per cui abbiamo scelto l'Italia è stata anche perché è molto comune l'uso dell'homeschooling. Ci sono molti genitori qui che lo scelgono ed è un diritto e una legge costituzionale".

A pesare sulla scelta di restare è anche il calore ricevuto dall'opinione pubblica: "Penso che sia proprio per quello che abbiamo passato e come gli italiani hanno risposto in termini di supporto e amore incredibile. Non avrei potuto immaginare che le persone potessero essere così amorevoli e gentili. È una ragione in più per scegliere l'Italia".