Nessy Guerra parla in diretta a Dentro la notizia dopo l'arresto del suo ex marito, Tamer Hamouda, fermato a Hurghada, in Egitto, su denuncia del console onorario d'Italia, che l'uomo avrebbe minacciato e aggredito all'interno del consolato circa una settimana prima del fermo.
La donna dichiara: "Spero vivamente che questo evento riesca a farci ritornare in Italia in sicurezza il prima possibile perché è chiaro, specialmente a seguito di queste ulteriori minacce, che noi non siamo più in condizioni di sicurezza qua". Poi aggiunge: "Ricordo che sono anni che io e la mia bambina viviamo nascoste nella paura, continuiamo a cambiare abitazione perché siamo continuamente seguite e minacciate da questa persona. Quindi spero davvero che a seguito di queste ulteriori minacce e aggressioni, il nostro governo riesca a farci rimpatriare".
Sulle condizioni della figlia di tre anni, Nessy Guerra rassicura: "La bambina sta molto bene. Noi cerchiamo di mantenere il clima più sereno possibile all'interno della casa proprio per evitare che lei si accorga di quello che noi stiamo passando. Non è facile, specialmente perché lei è piccola, e dovrebbero farci rientrare il prima possibile".
Tamer Hamouda è un cittadino italo-egiziano cresciuto a Sanremo, già condannato in Italia per maltrattamenti, lesioni e stalking. L'uomo sarebbe fuggito all'estero prima che la sentenza diventasse definitiva.
Prima di questo episodio, Hamouda sarebbe riuscito a far condannare Nessy da un tribunale egiziano a sei mesi di carcere e ai lavori forzati per adulterio, accusa che lei ha sempre negato. L'uomo avrebbe anche tentato di ricattarla, proponendo di ritirare la denuncia in cambio della firma su un cosiddetto "contratto di sottomissione".
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