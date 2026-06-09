Nessy Guerra parla in diretta a Dentro la notizia dopo l'arresto del suo ex marito, Tamer Hamouda, fermato a Hurghada, in Egitto, su denuncia del console onorario d'Italia, che l'uomo avrebbe minacciato e aggredito all'interno del consolato circa una settimana prima del fermo.

La donna dichiara: "Spero vivamente che questo evento riesca a farci ritornare in Italia in sicurezza il prima possibile perché è chiaro, specialmente a seguito di queste ulteriori minacce, che noi non siamo più in condizioni di sicurezza qua". Poi aggiunge: "Ricordo che sono anni che io e la mia bambina viviamo nascoste nella paura, continuiamo a cambiare abitazione perché siamo continuamente seguite e minacciate da questa persona. Quindi spero davvero che a seguito di queste ulteriori minacce e aggressioni, il nostro governo riesca a farci rimpatriare".

Sulle condizioni della figlia di tre anni, Nessy Guerra rassicura: "La bambina sta molto bene. Noi cerchiamo di mantenere il clima più sereno possibile all'interno della casa proprio per evitare che lei si accorga di quello che noi stiamo passando. Non è facile, specialmente perché lei è piccola, e dovrebbero farci rientrare il prima possibile".