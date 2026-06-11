A Dentro la notizia vengono trasmesse le prime parole di Louis Dassilva dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini.

"Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, che hanno sostenuto la mia famiglia e i miei avvocati, a tutte le persone abbiano offerto qualsiasi tipo di aiuto, che si tratti di lettere, messaggi, saluti e specialmente anche a mia moglie, che è stata il pilastro della mia resistenza e della mia pazienza fino ad oggi". L'uomo ribadisce la propria estraneità ai fatti: "Sono molto contento che la Corte d’Assise abbia capito che non c'entro niente con questa faccenda perché io non ho fatto niente".

Dassilva annuncia poi di non avere intenzione di lasciare l'Italia: "L'Italia è un Paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di stare qua, di fare la mia vita qua".