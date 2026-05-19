Cos'è successo a Modena

L'auto sarebbe partita da Castelfranco Emilia e avrebbe imboccato via Emilia Centro accelerando violentemente. In pochi secondi, il veicolo avrebbe invaso l'area pedonale investendo alcune persone. La corsa si sarebbe conclusa contro la vetrina di un negozio. Tra i presenti che sono riusciti a mettersi in salvo figurerebbero anche dei bambini, portati all'interno di un esercizio commerciale da una commessa poco prima dello schianto.

Modena, chi è Luca Signorelli

Subito dopo l'impatto, El Koudri sarebbe sceso dal veicolo armato di un coltello da cucina prelevato dalla propria abitazione e avrebbe tentato la fuga a piedi tra le vie laterali. È in quel momento che sarebbe intervenuto Luca Signorelli, cittadino modenese che per primo avrebbe individuato e inseguito l'aggressore.

Nonostante El Koudri avesse tentato di colpirlo con due fendenti diretti al petto e alla testa, Signorelli non si è fermato. Nella colluttazione è stato aiutato da Osama Shalaby, muratore di 56 anni residente in Italia da trent'anni, dal figlio Mohammed e da Fabrizio Giallanza. L'attentatore è stato immobilizzato e tenuto a terra fino all'arrivo delle pattuglie della polizia.