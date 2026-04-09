Antonella di Ielsi , 50 anni, e sua figlia Sara , 15 anni, sono morte in pochi giorni fra le fine di dicembre e l'inizio del 2024 a Pietracatella (Campobasso). Sarebbero state vittime di avvelenamento da ricina , una sostanza tossica estratta dai semi del ricino letale anche in dosi minime.

La notte del 23 dicembre la famiglia di Vita, composta da Gianni di Vita, ex sindaco e commercialista, la moglie Antonella e la figlia minore Sara, si sarebbe riunita per cena. La figlia maggiore, Alice, sarebbe andata fuori con amici.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, sarebbero apparsi i primi sintomi: febbre, nausea e disturbi gastrointestinali violenti. I famigliari avevano inizialmente pensato a una gastroenterite stagionale, ma Sara e Antonella avrebbero iniziato a stare sempre peggio, con vomito e dolori addominali intensi. Anche Gianni, il padre, avrebbe accusato i primi malori.

Nel giro di poche ore, Sara e Antonella sarebbero andate più volte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove i medici avrebbero tentato di contrastare quella che sembrava essere una grave intossicazione alimentare. Ma il quadro clinico, anziché migliorare, sarebbe peggiorato rapidamente.

Sara è morta il 27 dicembre. Il suo cuore si sarebbe arrestato senza rispondere alle manovre di rianimazione. Vincenzo Cuzzone, primario della Rianimazione al Cardarelli, ha spiegato a Dentro la notizia: "È andata incontro a questo arresto abbastanza atipico. Ci siamo chiesti come mai questo cuore non ripartisse e fosse così poco responsivo a tutto ciò che noi facevamo in quel momento".