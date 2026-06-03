Il nuovo compagno della donna, Emanuel Iannuzzi , sarebbe stato complice di presunte violenze fisiche e psicologiche sulla bambina fino al 9 febbraio quando Beatrice avrebbe perso la vita nel casolare dell'uomo a Perinaldo.

“Aiuto, mia figlia sta male. Mi sono appena svegliata e l’ho trovata tutta nera. Due giorni fa è caduta dalle scale”.

Al termine dell’interrogatorio della donna lo scorso febbraio, è stato disposto il carcere per la donna evidenziando che la sua testimonianza sarebbe smentita dai video degli spostamenti registrati dalle telecamere e dall'analisi di una lunga telefonata al 118.

Sul corpo e sulla testa della piccola sarebbero state riscontrate molteplici lesioni e tracce di sangue dal naso che, secondo il medico legale, potrebbero essere state causate da colpi inferti con oggetti contundenti .

Davanti al GIP di Imperia, la mamma di Beatrice ha ribadito la sua versione dei fatti, respingendo ogni accusa. Secondo la difesa, i numerosi lividi riscontrati sul corpo della bambina sarebbero stati causati da cadute accidentali dalle scale.

La nonna definisce la mamma di Beatrice come una persona aggressiva : "Andavamo solo quando aveva bisogno di soldi. Davamo i soldi perché mio figlio non c'è e bisogna dare qualcosa per andare avanti. Il dispiacere per tutto. Per la bambina e per lei anche, perché lei non era cattiva di animo. Solo che era così. Quando penso a questa bambina mi viene un magone. Era una bambina d'oro ".

Ai microfoni di Dentro la notizia , parla la nonna di Beatrice descrivendo i rapporti conflittuali con Emanuela : "Non andavamo d'accordo. Da sempre. Avevamo sempre paura perché magari dava una spinta".

Bordighera, come stanno le sorelle di Beatrice

Il nonno materno di Beatrice commenta le indagini a Dentro la Notizia: "Mi aspetto che chi ha sbagliato paghi, punto. Anche se fosse mia figlia. Non avevo mai visto lividi su Beatrice, perché quando sono successe queste cose mia figlia non era a casa mia”.

Riguardo le sorelle di Beatrice, il nonno aggiunge: "Non mi hanno mai detto nulla perché le cose sono successe in una settimana, 10 giorni, che non ci vedevamo noi. Lui impediva ai bambini di parlare e anche a mia figlia, le impediva tante cose, la minacciava, le diceva: Se parli uccido te e la tua famiglia".