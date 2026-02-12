Bimba morta a Bordighera, la nonna: "Manuela era aggressiva"

La nonna paterna della bambina di due anni morta a Bordighera parla a Dentro la notizia dei rapporti conflittuali con Manuela, la madre quarantenne accusata di omicidio volontario per la morte della piccola.

La donna conferma che i rapporti con la nuora non erano mai stati buoni: "Non andavamo d'accordo. Da sempre. Avevamo sempre paura perché magari dava una spinta".

La nonna della bambina descrive Manuela come una persona "aggressiva" e sui rapporti con lei spiega: "Andavamo solo quando aveva bisogno di soldi. Davamo i soldi perché mio figlio non c'è e bisogna dare qualcosa per andare avanti".

La donna continua: "Il dispiacere per tutto. Per la bambina e per lei anche, perché lei non era cattiva di animo. Solo che era così. Quando penso a questa bambina mi viene un magone. Era una bambina d'oro, guarda".