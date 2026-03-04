La puntata integrale del 5 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Il divorzio tra Osman e Aylin è ufficiale: Aylin ne soffre e si sfoga con la sorella, mentre Osman riflette sulla proposta di Zumrut.

Intanto, Ceylin e Aylin escono insieme e Ceylin cerca di risollevare il morale della sorella.

Ilgaz informa Iclal, Efe, Firat e il procuratore capo che Tugce ricorda ogni dettaglio dell’aggressione e la sua testimonianza conferma la loro ricostruzione dei fatti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE