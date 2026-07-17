La storia di Mario Roggero è tornata di forte attualità dopo che la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di 72 anni per aver ucciso due rapinatori che lo avevano derubato. I fatti risalgono al 2021, quando Mario Roggero sparò e uccise Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli dopo che avevano rapinato la sua gioielleria a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La storia del gioielliere condannato riaccende le discussioni sul tema della legittima difesa.

Mario Roggero, cosa è successo al gioielliere

Il 28 aprile 2021, intorno alle 18:45, nella gioielleria di proprietà di Mario Roggero a Grinzane di Cavour fanno il loro ingresso tre rapinatori che minacciano il gioielliere, sua moglie e sua figlia con dei coltelli e delle pistole - queste ultime si riveleranno poi finte - intimando loro di svuotare la cassaforte del negozio.

Dopo aver rapinato la gioielleria, stando alle ricostruzioni e ai video delle telecamere di sicurezza, Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli e Alessandro Modica si dirigono verso la loro auto per fuggire. Mario Roggero li raggiunge armato e spara loro. A morire saranno Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, mentre Alessandro Modica subirà delle ferite.

Mario Roggero, il video della rapina

È stato diffuso il video delle telecamere di sicurezza in cui si vede la dinamica dei fatti della rapina. Le immagini mostrano Andrea Spinelli minacciare la figlia di Mario Roggero con una pistola giocattolo alla quale era stato tolto il tappo rosso. Giuseppe Mazzarino minaccia con un coltello la moglie del gioielliere, le cui grida richiamano Roggero che esce dal retro del negozio. Il rapinatore punta all'uomo la finta pistola e lo costringe ad aprire la cassaforte. Quando i rapinatori fuggono con il bottino verso la loro auto, il gioielliere apre un cassetto vicino alla cassa, estrae la sua pistola insegue i ladri. Quando li raggiunge l'uomo spara loro dei colpi ravvicinati e tira dei calci ad Andrea Spinelli.