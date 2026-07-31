Crans-Montana, incendio al locale: cosa è successo e sviluppi

Un incendio devastante è scoppiato la notte di Capodanno nel bar discoteca Le Costellation, situato nella località svizzera Crans-Montana. La tragedia ha causato 40 morti, tra cui sei giovani italiani e centinaia di feriti.

Secondo le ricostruzioni, i presenti avrebbero avuto solo 140 secondi per mettersi in salvo prima che la temperatura e il fumo rendessero l'aria irrespirabile.

Il titolare del locale, Jacques Moretti, avrebbe ammesso di aver sostituito personalmente la schiuma fonoassorbente del locale. Test e testimonianze indicherebbero che tale materiale non sarebbe ignifugo e sarebbe potuto essere facilmente incendiato anche solo da una candela o un accendino.

Molti sopravvissuti hanno riferito che, nonostante il fumo, la musica avrebbe continuato a suonare e non sarebbe stato dato alcun allarme tempestivo.

Inoltre, l'unica via di fuga secondaria sarebbe stata ostruita da un oggetto, convogliando la folla verso una piccola porta d'uscita: "C’era solo una porta per uscire", ha confermato a Dritto e Rovescio uno dei ragazzi, sopravvissuto grazie all'intervento di un'altra persona: "Qualcuno mi ha dato la mano e mi ha tirato fuori da quel caos. Io da solo non potevo scappare".