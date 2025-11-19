DOSSIER 19 novembre 2025

Pierina Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre 2023. Il triangolo tra Louis Dassilva, Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci e gli altri nomi che girano attorno al giallo di Rimini

Pierina Paganelli

Il 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli, 78 anni, viene trovata senza vita nel garage di casa sua a Rimini, in via del Ciclamino. Il corpo dell'anziana donna, uccisa con 29 coltellate, è stato ritrovato dalla nuora, Manuela Bianchi, compagna del figlio della vittima, Giuliano Saponi. Manuela avverte subito i soccorsi, che non possono fare altro che constatare il decesso di Pierina. Presto viene alla luce che Manuela Bianchi ha una relazione extraconiugale con Louis Dassilva, vicino di casa di Pierina Paganelli e marito di Valeria Bartolucci. Un particolare che porterà poi Dassilva a essere l'unico indagato del giallo di Rimini. Quello che sospettano gli inquirenti è che Pierina Paganelli sia stata uccisa dopo aver scoperto la relazione tra la nuora, Manuela Bianchi, e Louis. Anche dopo il suo arresto avvenuto a luglio 2024, Dassilva viene sempre difeso e sostenuto dalla moglie Valeria, che punta il dito verso la rivale in amore Manuela. Le accuse rivolte a Bianchi portano Bartolucci a essere denunciata dall'ex amante del marito per stalking. L'indagine per atti persecutori a carico di Valeria Bartolucci è in seguito archiviata dal gip Raffaella Ceccarelli. Al fianco di Manuela Bianchi c'è fin da subito il fratello Loris: entrambi sono stati più volte convocati in questura ed entrambi sono seguiti dal consulente legale Davide Barzan. Nel caso di Pierina Paganelli si aggiunge un altro particolare che riguarda uno dei figli della vittima, Giuliano Saponi. Il 7 maggio 2023 l'uomo viene coinvolto in un incidente in bicicletta e viene ricoverato in ospedale per 171 giorni. Anche se in molti hanno sospettato che l'incidente possa essere in qualche modo collegato con l'omicidio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi è sempre stato convinto che non ci sia una connessione tra i due fatti. Omicidio Pierina Paganelli, la telefonata di Manuela Bianchi al 118

A ritrovare il corpo senza vita di Pierina Paganelli nel garage di casa è la nuora, compagna del figlio Giuliano. A Morning News, l'audio della telefonata fatta da Manuela Bianchi al 118 dopo aver trovato il corpo esanime della suocera. Come si sente nel servizio, inizialmente Manuela sembra non aver riconosciuto l'identità della vittima: "C'e una signora lì in fondo che non so se è morta". La donna avrebbe capito solo in seguito chi fosse a terra: "Mi sono accorta adesso che è mia suocera". Omicidio Pierina Paganelli, l'interrogatorio a Louis Dassilva

Al momento l'unico indagato per il giallo di Rimini è Louis Dassilva. A Quarto Grado viene mandato in onda il video dell'interrogatorio all'uomo senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Nel corso della sua dichiarazioni, l'indagato racconta alcuni momenti del ritrovamento del cadavere dell'anziana: "Manuela è venuta a bussarmi, mi ha detto che aveva visto il corpo di una donna nel garage, poi è tornata giù di corsa. Io ho messo una maglietta, un pantalone e l'ho raggiunta. (...) Quando l'ascensore si è aperto, sono uscito e ho visto il corpo di Pierina steso. In quel momento, però, non sapevo si trattasse di Pierina". Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci difende Louis Dassilva

Fin dall'inizio e anche dopo l'arresto del marito, Valeria Bartolucci ha sempre difeso Louis Dassilva, sostenendone con forza l'innocenza. Mattino Cinque ha raccolto le dichiarazioni della donna in aula nel corso della prima udienza del processo che vede il marito accusato di omicidio: "In quella gabbia ci dovevano essere delle altre persone, non Louis". Valeria aggiunge: "Io non ho nessun problema a sostenere lo sguardo dei familiari di Pierina perché io non ho niente da nascondere, io ho sempre detto la verità. Vorrei non aver avuto mai a che fare con nessuno di loro". Omicidio Pierina Paganelli, l'incidente probatorio di Manuela Bianchi