In esclusiva a Morning News, le chiamate della donna al pronto soccorso

"C'e una signora lì in fondo che non so se è morta". A Morning News, l'audio della telefonata di Manuela Bianchi al 118, dopo aver trovato il corpo di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini lo scorso 3 ottobre

Inizialmente la donna non aveva riconosciuto l'identità della vittima e denuncia: "La parte sotto del corpo è nuda, dovete chiamare anche la Polizia". Manuela, poi, capisce che la signora è Pierina Paganelli: "Mi sono accorta adesso che è mia suocera".

Ad essere accusato del delitto sarebbe Louis Dassilva, arrestato nelle scorse settimane, che con Manuela Bianchi avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale, che, secondo g li inquirenti, sarebbe stato il movente dell'omicidio.

