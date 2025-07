Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 16 luglio in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz è preoccupato per il bossolo che non si trova. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 16 luglio

Ilgaz è preoccupato perché il primo bossolo del proiettile sparato in aria da lui non si trova.

Pars ritiene che in mancanza di nuove informazioni, sia giusto archiviare e chiudere il caso, poiché l'azione di Ilgaz non costituisce reato.

