08 agosto 2025

Memories, il film con Neslihan Atagül in onda su Canale 5

Il film turco Memories con Neslihan Atagül (protagonista di Endless Love) va in onda venerdì 8 agosto in prima serata su Canale 5

Neslihan Atagül in una scena di Memories

Memories (Senden Bana Kalan), film di produzione turca con Neslihan Atagül (volto di Nihan in Endless Love), va in onda venerdì 8 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Diretta da Abdullah Oğuz, la pellicola è un adattamento del film sudcoreano del 2006 A Millionaire's First Love e ha come protagonista una delle attrici turche più amate dal pubblico italiano: Neslihan Atagül, la dolce e coraggiosa Nihan di Endless Love, ed Ekin Koç.

Memories, la trama e il cast del film con Neslihan Atagül

Ekin Koç interpreta Özgür, erede di un'enorme ricchezza, viziato e spocchioso. Appena compiuti 18 anni, Özgür riceve la visita di una ragazza, Elif - che ha il volto di Neslihan Atagül - ma non riconosce in lei la bambina a cui si era legato da bambino e che, in seguito alla morte dei genitori, aveva dovuto lasciare dieci anni prima con la promessa di rivedersi. Il compimento dei 18 anni vuol anche dire per Özgür fare in conti col testamento del nonno, secondo cui il rampollo, se vorrà ricevere l'eredità, dovrà tornare in quel lontano villaggio della sua infanzia, vivere di una misera rendita e diplomarsi in quella scuola. Özgür cerca ogni possibile scappatoia per evitare quella che ai suoi occhi è una vera e propria sciagura, ma senza successo; nel villaggio incontra nuovamente Elif, che frequenta quella scuola e vive in orfanotrofio. Nel cast del film, oltre a Neslihan Atagül ed Ekin Koç, troviamo: Zeynep Kankonde, Sabri Özmener, Wilma Elles, Doğa Konakoğlu, Hakan Karahan, Silvyo Behmoaras, Gamze Pelin Gökçe, Buğra Özmüldür, Tayfun Savlıoğlu e Dila Pekdemir.

Memories, dove è stato girato

Il film è stato girato a Balıkesir, per la precisione nel distretto di Ayvalık, ad Adatepe, sul monte Ida, sull'isola Cunda e a Istanbul, in particolare a Yeşilyurt, nel distretto di Bakırköy.

Memories con Neslihan Atagül

Chi è Neslihan Atagül: anni, carriera, serie tv

Neslihan Atagül è nata il 20 agosto 1992 a Bağcılar, Istanbul. Debutta come attrice nel 2006, quando prende parte al film İlk Aşk e vince il primo premio della sua carriera come "Giovane attrice promettente". Nel 2015, Neslihan Atagül viene scelta per il ruolo di Nihan in Endless Love (Kara Sevda), una delle serie turche di maggior successo e vincitrice dell'International Emmy Award nel 2017.

Neslihan Atagül: chi è il marito, figli, vita privata

Nell'ottobre 2013 Neslihan Atagül inizia una relazione con il collega Kadir Doğulu, conosciuto sul set. I due si sposano nel luglio 2016 e danno il benvenuto al loro primo figlio Aziz a marzo 2025.

