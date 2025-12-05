Fred De Palma sposerà Jori Delli: la proposta di matrimonio alle Maldive

Fred De Palma e Jori Delli | Instagram: @freddepalma, @joridelli

Il cantante Fred De Palma, 36 anni, sposerà l'influencer e modella Jori Delli, 30 anni. La proposta di matrimonio è arrivata durante un viaggio alle Maldive, dove la coppia ha trascorso due settimane di vacanze.

La notizia è stata condivisa dalla modella tramite un post su Instagram, accompagnato dalla didascalia "Per sempre". Nel carosello, Fred bacia dolcemente la fidanzata; segue un primo piano sulle mani con l’anello e sulla location della proposta: un tavolo per due, isolato e illuminato da tante luci che rendono la scena ancora più romantica.

Fred De Palma, dalla musica alla storia con Jori Delli

Nato il 3 novembre 1989 a Torino, Federico Palana, noto come Fred De Palma, è un cantautore e rapper italiano diventato famoso per il suo stile che unisce reggaeton, pop e rap. Ha ottenuto grande popolarità grazie a singoli di successo come D’estate non vale, Una volta ancora e Paloma, diventando uno degli artisti più noti della scena urbana italiana.

Dal 2023 è legato alla modella e influencer di origini albanesi Jori Delli, nata a Mestre nel 1995 e cresciuta a Quarto d’Altino. Jori ha raggiunto la notorietà prima come volto di Sportitalia e poi grazie alla partecipazione al Big Brother Albania nel 2023.