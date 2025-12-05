“Auguri cuore mio”, Raffaella Fico ha voluto celebrare così attraverso i social il compleanno della figlia Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.

"Stai crescendo, ormai sei una signorina" scrive la showgirl, spiegando quanto si riveda nel carattere della figlia: "Mi riconosco nella tua determinazione, nel tuo amore, nella tua generosità, hai un cuore grande amore mio".

"Vola libera e fiera di ciò che sei diventata. Auguri piccola Pia perché per me resterai sempre la mia piccola", conclude Raffaella Fico, che a Verissimo aveva rivelato di essere in attesa del secondo figlio.

Raffaella Fico e il rapporto con la figlia: "Siamo amiche"

Ospite a Verissimo nel 2023, la showgirl aveva parlato del loro legame: "Abbiamo un rapporto stupendo, siamo amiche. Le lascio la libertà di scegliere e di poter far tutto".