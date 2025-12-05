Sevval Sam, chi è Ender di Forbidden Fruit

Sevval Sam, l'attrice turca che interpreta Ender in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 6 dicembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Sevval Sam nasce ad Istanbul il 16 novembre 1972 e cresce in una famiglia di artisti: è figlia della cantante Leman Sam e del musicista Selim Sam. La stessa Sevval, oltre a essere un'attrice di successo, è anche una cantante con numerosi album e singoli pubblicati. Prima di intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Sevval Sam studia restauro alle scuole superiori e all'università di iscrive alla facoltà di Belle Arti.

Nel 1993 ottiene il suo primo ruolo nella soap opera Super Baba, il primo di una lunga serie nel mondo della recitazione. Dal 2018 al 2023 dà il volto a Ender, uno dei personaggi di punta della serie turca Forbidden Fruit. Sul set conosce Eda Ece, che interpreta la "rivale" Yildiz, attrice con la quale coltiva una lunga e solida amicizia.

Nella sua vita privata Sevval Sam è stata legata sentimentalmente all'ex calciatore Metin Tekin, suo marito dal 1993 al 1999. Dalla loro unione nel 1997 nasce Taro Emir, anche lui attore.

Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attrice di Ender di Forbidden Fruit